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时事要闻 | 2016年 10月 11日 星期二 16:52 BJT

南非财长戈尔丹被正式传唤--电台

路透约翰内斯堡10月11日 - 南非Eyewitness News周二报导称，南非财长戈尔丹因涉嫌欺诈被正式发布传唤令。

“Eyewitness News获悉，目前已经对财长戈尔丹发布了正式传唤令，”Eyewitness News在其网站称。“据悉，发布传唤令是因为欺诈指控。”(完)

(编译 侯雪苹；审校 李春喜)

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