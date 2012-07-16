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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 16日 星期一 15:11 BJT

南非火车与卡车相撞 至少19人死亡

南非当地广播周五报导称，一辆火车与一辆卡车在南非东北部相撞，造成至少19人死亡、20人受伤。警方证实了此次事故，但无法提供死亡人数的详情。此次事故发生在约翰内斯堡以东400公里处的普马兰加省。

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