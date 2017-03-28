南非非国大领导人批准免去财长戈尔丹的职务--ANN7电视台

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透约翰内斯堡3月28日 - ANN7电视台周二援引消息人士报道称，南非执政的非洲国民大会党(ANC)六名高官已批准免去财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的职务。
非国大秘书长Gwede Mantashe是这六名高官中的一位，他对路透表示，还不能对这一报道发表评论。
ANN7还报道称，国有公用事业Eskom前高管Brian Molefe和前财长Nhlanhla Nene，不会角逐接替戈尔丹的职务。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。