南非非国大领导人批准免去财长戈尔丹的职务--ANN7电视台

路透约翰内斯堡3月28日 - ANN7电视台周二援引消息人士报道称，南非执政的非洲国民大会党(ANC)六名高官已批准免去财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的职务。

非国大秘书长Gwede Mantashe是这六名高官中的一位，他对路透表示，还不能对这一报道发表评论。

ANN7还报道称，国有公用事业Eskom前高管Brian Molefe和前财长Nhlanhla Nene，不会角逐接替戈尔丹的职务。(完)