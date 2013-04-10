南非发现禽流感疫情 与中国疫情无关

南非周二称，该国一家鸵鸟养殖场发现禽流感疫情，疫情不太可能危及人类，但还在组织进一步检测。声明中称，对该鸵鸟养殖场的采样检测中发现了H7N1病毒。兽医专家表示，该地区以前也发现过H7N1病毒，但未发现与当前在中国造成疫情的H7N9病毒有关联，也未导致人类患病。路透