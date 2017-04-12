（更正）焦点：南非央行称降评及兰特疲软带来风险 但不会直接干预汇市(4月10日)

(更正：译文正文第七段有误，改为“因汇率风险再次浮现”，非“因利率风险再次浮现”。)

路透比勒陀利亚4月10日 - 南非央行周一警告称，近期内阁改组、撤换财长以及南非信用评级被下调至垃圾级，或给南非兰特造成压力并加速通胀，与此同时投资者也抛售本地资产。

南非兰特自3月27日以来已经累计下跌近12%。3月27日南非总统祖马召回当时正在搞国际路演的前财长戈尔丹，并在当周稍晚将其革职。

有鉴于此，标普和惠誉将南非主权信用评级下调至垃圾级，他们均认为戈尔丹被撤换带来了财政政策调整的风险。

南非央行总裁称，要判断调降评级是否会将经济推至衰退境地还为时过早。

“现在说我们是否衰退还太早，”南非央行总裁甘亚格在公布该行货币政策检讨时称。

“环境瞬息万变...由于评级下调，我们预计资本成本将上升，进而迫使有意投资的企业重新考虑一些项目。这对增长会产生影响。”

南非央行3月决定维持指标附买回利率在7.0%不变，因汇率风险再次浮现。该行还表示，该行的收紧周期已经走到尽头，自2014年起该行共升息200个基点。

“国内形势有挑战性...导致制定货币政策非常困难，”甘亚格在记者会上称。

该行在每年两次的政策检讨中称，维持消费者物价升幅低于6%的政策目标最大的风险是汇率下跌。

“经济政策前景的不确定性升高，可能促使资本在调降评级的预期下外流，”该央行在报告中表示。

“风险在于兰特贬值幅度可能大于预期，在其他方面维持均等的情况下，有可能推升通胀，”南非央行在声明中表示。

会议前，远期利率协议预估2017年南非至少还会有一次25个基点的降息，但周一的远期利率市场对今年降息的或然率预估已为0%。

南非央行周一答复路透提问时表示，该央行将继续坚持设定指标贷款利率，而非干预汇市。

“如果汇市的有序运行受到威胁，我们将考虑介入，并以金融稳定的考量为方针。”南非央行副总裁Daniel Mminele表示。(完)