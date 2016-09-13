南非财长称该国经济并未落到“衰退的地步”

路透约翰内斯堡9月13日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周二表示，南非经济并未落到“衰退的地步”，评等机构今年不将南非评等降为“垃圾”级的可能性超过50%。

戈尔丹在约翰内斯堡对商界领袖称，财政部还计划坚持2月公布的预算赤字和债务目标。