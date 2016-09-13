南非财长称该国经济并未落到“衰退的地步”

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透约翰内斯堡9月13日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周二表示，南非经济并未落到“衰退的地步”，评等机构今年不将南非评等降为“垃圾”级的可能性超过50%。
戈尔丹在约翰内斯堡对商界领袖称，财政部还计划坚持2月公布的预算赤字和债务目标。
“我们将继续保持我们的财政信用，尽管经济增长放缓令税收和支出层面承受压力，”戈尔丹说道。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。