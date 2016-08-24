南非财长戈尔丹被警方传唤--消息

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透约翰内斯堡8月23日 - 了解情况的一位消息人士周二称，南非财长戈尔丹被警方特别行动组传唤，可能面临与南非税务局一部门涉嫌违规监控遭调查的相关指控。
南非财政部发言人Phumza Macanda向路透证实，警方的Hawks部门周一同戈尔丹进行了接触，戈尔丹正在征询法律意见。
该消息人士称，戈尔丹和南非税务局的前官员必须在周四上午向Hawks报告，届时将收到“警告声明”，之后他们将被指控违法。
路透看到的一封致税务局一位官员的信函称，传唤与违反监控规定有关。
财政部掌舵者出现不确定性，将令投资者感到担忧，因该国经济濒临衰退，信用评级机构考虑在年底前将该国的评级调降至“垃圾级”。
此消息一经传出，南非兰特兑美元应声下挫3%，1746 GMT时跌2.3%至13.89，为近三周以来的最低。
“汇市非常关注此事，”政治分析师Gary van Staden称。“这暗示着，不论真假，针对戈尔丹的活动会带来可怕的金融和经济后果。”(完)
(编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。