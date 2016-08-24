南非财长戈尔丹被警方传唤--消息

路透约翰内斯堡8月23日 - 了解情况的一位消息人士周二称，南非财长戈尔丹被警方特别行动组传唤，可能面临与南非税务局一部门涉嫌违规监控遭调查的相关指控。

南非财政部发言人Phumza Macanda向路透证实，警方的Hawks部门周一同戈尔丹进行了接触，戈尔丹正在征询法律意见。

该消息人士称，戈尔丹和南非税务局的前官员必须在周四上午向Hawks报告，届时将收到“警告声明”，之后他们将被指控违法。

路透看到的一封致税务局一位官员的信函称，传唤与违反监控规定有关。

财政部掌舵者出现不确定性，将令投资者感到担忧，因该国经济濒临衰退，信用评级机构考虑在年底前将该国的评级调降至“垃圾级”。

此消息一经传出，南非兰特兑美元应声下挫3%，1746 GMT时跌2.3%至13.89，为近三周以来的最低。

“汇市非常关注此事，”政治分析师Gary van Staden称。“这暗示着，不论真假，针对戈尔丹的活动会带来可怕的金融和经济后果。”(完)