南非财长戈尔丹完全配合警方调查--律师

路透约翰内斯堡9月1日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的律师周四称，戈尔丹完全配合警方特别行动组Hawks的调查，而且愿意协助进一步询问。针对戈尔丹的最新一轮公开争吵对当地金融市场造成了冲击。

“财长全面回应了Hawks的所有提问，表示愿意在需要的情况下向他们提供进一步的协助，而且是严格依法行事，”戈尔丹的律所Gildenhuys Malatji在一份声明中称。(完)