南非财长戈尔丹完全配合警方调查--律师

中国官媒称若特朗普在台湾问题上继续挑衅 中国将“不再客气”
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透约翰内斯堡9月1日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的律师周四称，戈尔丹完全配合警方特别行动组Hawks的调查，而且愿意协助进一步询问。针对戈尔丹的最新一轮公开争吵对当地金融市场造成了冲击。
“财长全面回应了Hawks的所有提问，表示愿意在需要的情况下向他们提供进一步的协助，而且是严格依法行事，”戈尔丹的律所Gildenhuys Malatji在一份声明中称。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)