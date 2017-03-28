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时事要闻 | 2017年 3月 28日 星期二 16:24 BJT

南非财长戈尔丹已经应总统之召返回约翰内斯堡

路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹周二已经返回约翰内斯堡，此前总统祖马要求其不再参加英国的投资者路演活动而回国，这一事件助燃了对于南非内阁重组的猜测。

路透目击者在约翰内斯堡国际机场看到了戈尔丹。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)

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