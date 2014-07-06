南非又爆发罢工 通用汽车因供应问题在当地停产

（重发）世行CEO称削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的“美国优先”
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透约翰内斯堡/开普敦7月4日 - 美国通用汽车周五表示，由于南非罢工影响了零件供应，该公司在南非的主要工厂停产。这是南非接连不断的劳工纠纷中最新一家受害者。
一些罢工纠察队发生了暴力冲突， 南非全国金属工人工会(NUMSA)的这次罢工给南非经济又一记打击；此前铂金矿业的罢工持续达五个月，上周才刚刚结束。
这会使一些投资者愈发感到不安，不间断的罢工使他们的感到沮丧，并认为南非政府不能，或不愿约束好斗的工会。
周五南非全国金属工人工会所属的大约2,000名工人在Impala Platinum的Marula矿举行罢工，要求提高工资，显然是因上周AMCU工会达成协议后作出的反应。
通用汽车的停产表明了罢工影响的升级。此前南非全国金属工人工会拒绝了南非钢铁和工程产业联合会(SEIFSA)给出的加薪方案。
“由于零件供应问题，工厂自昨天开始关闭，”发言人Denise van Huyssteen说。
一名发言人告诉路透，南非劳工部长正与工会进行会谈，周五稍早已经与企业方面进行了会晤。该发言人并称，政府对很快达成协议抱有希望。
不过也有一些汽车公司表示没有受到影响。
日本本田汽车(7203.T)说，尽管发生罢工，但其“业务照常进行”。“我们仍然满负荷进行生产，”发言人Mary Willemse对路透表示。
奔驰在南非的工厂表示，预计不会马上受到影响。
这次罢工将进一步打击投资者的信心。此前铂金矿的罢工已经把第一季的南非经济拖入衰退。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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