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国际财经 | 2017年 3月 28日 星期二 08:29 BJT

南非财长戈尔丹称没有被召回 “只是被要求回国”

路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。

南非总统府周一发布声明称，总统祖马已通知财长暂停参加在英国和美国的投资者路演立刻回国，没有给出原因。

在被路透问及是否会回国时，戈尔丹称“会的”，并称他原本也并未计划参加在美国的路演。他拒绝就被召回的原因置评，在被问及是否预计内阁会有重组时，他表示：“那是总统的特权。”(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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