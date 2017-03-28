南非财长戈尔丹称没有被召回 “只是被要求回国”

路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。

在被路透问及是否会回国时，戈尔丹称“会的”，并称他原本也并未计划参加在美国的路演。他拒绝就被召回的原因置评，在被问及是否预计内阁会有重组时，他表示：“那是总统的特权。”(完)