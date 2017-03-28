南非财长戈尔丹称没有被召回 “只是被要求回国”

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
南非总统府周一发布声明称，总统祖马已通知财长暂停参加在英国和美国的投资者路演立刻回国，没有给出原因。
在被路透问及是否会回国时，戈尔丹称“会的”，并称他原本也并未计划参加在美国的路演。他拒绝就被召回的原因置评，在被问及是否预计内阁会有重组时，他表示：“那是总统的特权。”(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
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