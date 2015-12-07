南非称已致力于降低经济阻力 之前信贷评等遭下调

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透约翰内斯堡12月5日 - 南非财政部周六表示，已致力于降低困顿经济面临的阻力，其中包括长期电力短缺。数个小时前，惠誉降低对南非债信评等，标普亦将其展望由稳定调降至负面。
“政府知道国内经济成长状况需要持续得到改善，因此已经把解决能源方面的挑战作为当务之急，”财政部在一份声明中称。
惠誉周五将南非主权信贷评等调降一个级距至BBB-，属于最低投资级范畴，指因经济减速且债务上升。惠誉对南非的评级展望为稳定。
之前标普维持对南非BBB-的信贷评级，但将其评级展望由稳定调降至负面，称这说明其认为经济成长可能低于预期。
穆迪去年11月调降对南非Baa1的评级，目前的评级为Baa2，指称中期经济成长前景悲观且公共债务上升。评级展望为稳定。
标普周五称，预计南非2016年国内生产总值(GDP)增长率保持在1.6%左右，2017年开始料在发电能力改善的推动下超过2%。
惠誉还将南非2015年增长预估从2.1%调降至1.4%，对明年的预估从2.3%降为1.7%。
南非财政部在10月调降对2015年的经济增长预估，从2月预计的增长2%降至1.5%，称由于国内能源受限且受到全球放缓的冲击。
财政部周六表示，政府已推出一连串紧急改革举措增强经济的竞争力，包括投资基础设施、改革国有企业运营、以及推动就业市场改革以避免发生旷日持久的罢工。
政府在过去三年中维持支出上限，并表示在2015/16年度也将遵守支出限额。
“政府收入继续增长、严格执行支出上限、以及拟议中的将政府支出与长期经济增长状况挂钩的长期财政指引，料将使得总体债务水平与GDP之比在2018/19年度稳定在49.4%，”财政部称。(完)
(编译 李爽/徐文焰；审校 王丽鑫/戴素萍)
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