南非称已致力于降低经济阻力 之前信贷评等遭下调

路透约翰内斯堡12月5日 - 南非财政部周六表示，已致力于降低困顿经济面临的阻力，其中包括长期电力短缺。数个小时前，惠誉降低对南非债信评等，标普亦将其展望由稳定调降至负面。

“政府知道国内经济成长状况需要持续得到改善，因此已经把解决能源方面的挑战作为当务之急，”财政部在一份声明中称。

惠誉周五将南非主权信贷评等调降一个级距至BBB-，属于最低投资级范畴，指因经济减速且债务上升。惠誉对南非的评级展望为稳定。

之前标普维持对南非BBB-的信贷评级，但将其评级展望由稳定调降至负面，称这说明其认为经济成长可能低于预期。

穆迪去年11月调降对南非Baa1的评级，目前的评级为Baa2，指称中期经济成长前景悲观且公共债务上升。评级展望为稳定。

标普周五称，预计南非2016年国内生产总值(GDP)增长率保持在1.6%左右，2017年开始料在发电能力改善的推动下超过2%。

惠誉还将南非2015年增长预估从2.1%调降至1.4%，对明年的预估从2.3%降为1.7%。

南非财政部在10月调降对2015年的经济增长预估，从2月预计的增长2%降至1.5%，称由于国内能源受限且受到全球放缓的冲击。

财政部周六表示，政府已推出一连串紧急改革举措增强经济的竞争力，包括投资基础设施、改革国有企业运营、以及推动就业市场改革以避免发生旷日持久的罢工。

政府在过去三年中维持支出上限，并表示在2015/16年度也将遵守支出限额。

“政府收入继续增长、严格执行支出上限、以及拟议中的将政府支出与长期经济增长状况挂钩的长期财政指引，料将使得总体债务水平与GDP之比在2018/19年度稳定在49.4%，”财政部称。(完)