南非铂金矿商IMPALA称在薪资谈判中的让步已到极限

路透比勒陀利亚6月10日 - 全球第二大铂金矿商--南非的Impala Platinum (IMPJ.J)表示，在薪资谈判中的让步已到极限。因薪资纠纷而起的罢工持续五个月之久，导致产量减少，并拖累经济增长。

“我们（在薪资上）提供了财务上所能提供的一切。无法再做更多让步来弥补我们和南非矿工与建筑业联盟(AMCU)之间的分歧，”该公司发言人Johan Theron周二称。

矿业部长Ngoako Ramatlhodi周二向记者表示，他已经施压谈判双方达成协议。

“我们不能无休止地谈判下去，”他称，并表示AMCU及三大铂金矿商都带着诚意继续谈判。

除了Impala的表态外，谈判双方均未正式透露细节，但AMCU领袖Joseph Mathunjwa周一称该工会已经做出“很多让步”。

谈判破裂后，铂金矿商周一发表联合声明称，将“评估更多的选择”，但是没有进一步具体说明。

根据一个行业网站的实时计数器，这些矿商已经损失近220亿兰特(20.6亿美元)，而工人们则损失约100亿兰特薪资。如欲浏览该网站，请点选：here(完)

(编译 朱晓军；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。