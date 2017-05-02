南非金融服务委员会调查前财长戈尔丹被召回前发生的某些交易

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非金融服务委员会(FSB)的一位官员周二称，该委员会正在调查前财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被从投资者路演中召回并遭解职前的数小时里进行的某些交易。
“调查正在进行中，”FSB市场滥用部门的负责人Solly Keetse称。约翰内斯堡交易所在4月表示，其正在调查涉及外汇期货的交易，会在调查完成后向FSB提交调查结果。(完)
(编译 侯雪苹；审校 高琦)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。