南非金融服务委员会调查前财长戈尔丹被召回前发生的某些交易

路透约翰内斯堡5月2日 - 南非金融服务委员会(FSB)的一位官员周二称，该委员会正在调查前财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被从投资者路演中召回并遭解职前的数小时里进行的某些交易。

“调查正在进行中，”FSB市场滥用部门的负责人Solly Keetse称。约翰内斯堡交易所在4月表示，其正在调查涉及外汇期货的交易，会在调查完成后向FSB提交调查结果。(完)