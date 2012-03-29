南非官员称金砖国家同意不遵从对伊朗的单边制裁

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透新德里3月28日电---南非贸易和工业部部长戴维斯（Rob Davies）周三称，金砖国家就不遵从对伊朗的“单边”制裁达成广泛一致。对伊朗的单边制裁措施可能导致全球油价高企，及造成石油供应短缺。
戴维斯在金砖国家新德里峰会间隙告诉路透，南非已削减对进口伊朗石油的依赖，正积极推动石油进口渠道多元化。
金砖国家成员国巴西、俄罗斯、印度、中国和南非相聚新德里召开峰会。西方对伊朗实施单边制裁，并就削减伊朗石油进口施压，旨在促使伊朗停止疑似制造核武器的活动。
中国和印度是伊朗石油的最大买家。
戴维斯在金砖国家贸易部长会议後称：“我认为，我们就提议达成广泛一致，即若联合国安理会实施制裁，那麽我们都将遵从，但如果只是个别国家的单边制裁，不应要求我们遵从。”（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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