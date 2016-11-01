南非检方撤消对财长戈尔丹欺诈指控

路透比勒陀利亚10月31日 - 南非检方周一撤消对南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的欺诈指控，这是这项引发南非金融市场动荡的政治调查的最新进展。

此前对戈尔丹可能被起诉甚至撤职的担忧，也加大了债信评级公司会将该国评级下调至“垃圾级”的担忧，这将会破坏该国重振经济增长的努力。

随着国家检察机关(National Prosecuting Authority)负责人Shaun Abrahams向媒体宣读他的决定，南非兰特兑美元最多上涨1.6%，公债走坚。

戈尔丹原定于周三在法庭面对指控。

戈尔丹在金融市场广受尊敬。他说上述指控存在政治动机。(完)