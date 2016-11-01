南非检方撤消对财长戈尔丹欺诈指控

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透比勒陀利亚10月31日 - 南非检方周一撤消对南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的欺诈指控，这是这项引发南非金融市场动荡的政治调查的最新进展。
此前对戈尔丹可能被起诉甚至撤职的担忧，也加大了债信评级公司会将该国评级下调至“垃圾级”的担忧，这将会破坏该国重振经济增长的努力。
随着国家检察机关(National Prosecuting Authority)负责人Shaun Abrahams向媒体宣读他的决定，南非兰特兑美元最多上涨1.6%，公债走坚。
戈尔丹原定于周三在法庭面对指控。
戈尔丹在金融市场广受尊敬。他说上述指控存在政治动机。(完)
(编译 汪红英；审校 刘秀红)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。