“曼德拉品牌”引家人和南非政客多方争夺

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透约翰内斯堡12月8日（记者 Peroshni Govender/Jon Herskovitz/DavidDolan） -从政治海报到酒瓶和厨房围裙，曼德拉的头像和名字是南非强有力的商业和政治品牌。也就难怪曼德拉品牌受到如此追捧，有时甚至会引起争执。
95岁的曼德拉周四去世后，其家人、南非执政党非洲人国民大会和曼德拉设立的曼德拉基金会将卷入对其财务和精神遗产控制权的争夺。
曼德拉超过30位子孙后裔将继承其遗产，他们当中的一些人已经在使用曼德拉的名字和图像进行营销，包括服装和真人秀节目等。
还有帮助向曼德拉基金会提供资金的曼德拉品牌和商标。对于非洲人国民大会来说，曼德拉作为反抗种族隔离制度英雄的形象能给该党带来很多选票。
没有官方数据披露曼德拉的财产，很难准确评估其房产和书籍版权收入。
一些南非品牌专家拒绝估计曼德拉商标和品牌每年的价值。
保持对版权的控制已经很困难，曼德拉去世后，保护曼德拉品牌可能更加不易。
“曼德拉品牌的魅力在于曼德拉就是品牌的践行者。他的行为就是他的品牌。”Interbrand Sampson deVilliers执行主席Jeremy Sampson说道。
“如果急于将其商业化，可能存在淡化或毁坏该品牌所代表美德的风险。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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