南非称曼德拉身体情况危险但稳定

南非政府周六称，94岁的前总统曼德拉的身体情况“危险但稳定”，曼德拉因肺部感染复发入院治疗。南非新闻联合社报道称，曼德拉的妻子马谢尔(Graca Machel)原本定于周六在伦敦发表演讲，但取消了行程，陪同曼德拉前往医院。路透