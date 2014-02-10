南非媒体：祖马之子接受车祸调查

路透约翰内斯堡2月9日 -媒体周日报道称，南非总统祖马的儿子Duduzane正在接受杀人罪名调查，此前他驾驶保时捷911跑车在约翰内斯堡撞上一辆出租车，导致一人丧生，两人重伤。

车祸发生于2月1日夜间，当时天正下着大雨，但直到本周末Duduzane才被曝光，就在祖马宣布5月7日举行大选的次日。

如果Duduzane被经证实鲁莽驾车，将令祖马再次陷入难堪。祖马目前身陷丑闻，被指动用2.06亿兰特（1,860万美元）公款为其私人住宅升级安全设施的。

警方确认了事故的细节，但拒绝透露驾驶者或受害者的名字，这在南非是常见的做法。

“一人死亡，另外两人仍在医院。我们正在进行杀人罪调查。”约翰内斯堡警方发言人NevilleMalila说道。他表示，调查可能需要两三周时间才能完成。

《Sunday Times》报道称，死者为30岁的津巴布韦公民Phumzile Dube。其丈夫ThembaDube谴责Duduzane并未联系遇难者家属，也没有提出帮助支付死者的葬礼。

“Duduzane杀了我的妻子，我要求获得正义。他是不是总统的儿子并不重要，正义不看是谁，法律面前人人平等。”Dube对《Sunday Times》说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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