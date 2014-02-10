祖马之子接受车祸调查--媒体

英国数据：3月抵押贷款批准件数为四个月最低，消费者贷款放缓--BBA
路透伦敦4月28日 - 英国银行业者协会(BBA)周五称，英国银行业3月抵押贷款批准件数降至四个月以来最低。这进一步表明2017年初经济成长势头减弱。
(本文由路透中文网编译提供)
路透约翰内斯堡2月9日 - 媒体周日报道称，南非总统祖马的儿子Duduzane正在接受杀人罪名调查，此前他驾驶保时捷911跑车在约翰内斯堡撞上一辆出租车，导致一人丧生，两人重伤。
车祸发生于2月1日夜间，当时天正下着大雨，但直到本周末Duduzane才被曝光，就在祖马宣布5月7日举行大选的次日。
如果Duduzane被经证实鲁莽驾车，将令祖马再次陷入难堪。祖马目前身陷丑闻，被指动用2.06亿兰特（1,860万美元）公款为其私人住宅升级安全设施的。
警方确认了事故的细节，但拒绝透露驾驶者或受害者的名字，这在南非是常见的做法。
“一人死亡，另外两人仍在医院。我们正在进行杀人罪调查。”约翰内斯堡警方发言人Neville Malila说道。他表示，调查可能需要两三周时间才能完成。
《星期日泰晤士报》称，死者为30岁的津巴布韦公民Phumzile Dube。其丈夫Themba Dube谴责Duduzane并未联系遇难者家属，也没有提出帮助支付死者的葬礼。
“Duduzane杀了我的妻子，我要求获得正义。他是不是总统的儿子并不重要，正义不看是谁，法律面前人人平等。”Dube对《Sunday Times》说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦4月28日 - 英国银行业者协会(BBA)周五称，英国银行业3月抵押贷款批准件数降至四个月以来最低。这进一步表明2017年初经济成长势头减弱。
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
0840GMT * 英镑兑美元低见1.2915，之前英国公布第一季GDP数据逊于预期 * 英国第一季GDP较前季增长0.3%，预估为增长0.4%。英镑的亚洲高位在1.2915 * 英国GDP数据公布前英镑兑美元触及六个月高位1.2944 * 英国提前举行大选的消息上周爆出后，英镑轧空 * 美国1230GMT将公布第一季GDP初值 (完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)