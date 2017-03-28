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时事要闻 | 2017年 3月 28日 星期二 16:55 BJT

南非财长戈尔丹以“拭目以待”回应将被撤职的报道

路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报道时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。

戈尔丹在约翰内斯堡国际机场着陆后不久告诉记者，他把重点放在恢复外界对南非的信心，在伦敦时已会见大约50名投资者。

总统祖马周一要求戈尔丹回国，引发对内阁重组的持续猜测。召回消息一出，包括兰特在内的南非资产均大幅下滑。(完)

(编译 刘秀红；审校 张明钧)

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