南非财长在国际投资者路演中被总统召回国 兰特和公债大跌

路透约翰内斯堡3月27日 - 一名政府消息人士称，南非总统祖马(Jacob Zuma)周一命令财长戈尔丹(Pravin Gordhan)回国，称“未批准此次出行”；戈尔丹正在英国参加投资者路演活动。

戈尔丹于2015年底被任命为南非财长，此前前任财长突遭罢免。戈尔丹正在伦敦参加在英国和美国举行的非交易投资者路演的第一环节；此次路演为期一周。

南非经济增长疲弱，加上执政党--非洲国民大会(ANC)内部局势紧张，令南非的投资级信用评级面临风险。

消息曝出后，南非兰特大跌1.7%，南非公债剧跌。约翰内斯堡证券交易所银行股.JBANK跌幅超过2%。

“他们昨晚或今天早晨被告知回国...南非总统并未批准此次行程，”政府消息人士表示。

记者未能联系到总统办公室置评。

工业化最发达的这一非洲经济体去年免遭调降至垃圾级。标普全球评级和惠誉均将该国主权债信评级置于较垃圾级高一个级距，而穆迪则将其置于较垃圾级高两个级距。

穆迪在最新报告中将南非置于负面观察名单，4月7日再做评估，标普是6月初。

此次赴伦敦、波士顿和纽约的戈尔丹团队包括南非副财长Mcebisi Jonas和南非财政部司长Lungisa Fuzile，以及商界高管和工会领袖。(完)