南非产量下降将使今年铂金供应缺口扩大--WPIC

路透伦敦5月16日 - 世界铂金投资协会(World Platinum Investment Council, 简称WPIC)周一表示，由于需求在去年上升之后企稳，因此南非生产企业的供应下滑或将使今年的铂金供应缺口扩大。

WPIC在最新铂金季度报告中表示，预估汽车和工业铂金使用量的下降将基本抵消珠宝和投资需求的增加，从而使得总体消费量持平。

“预估今年总供应量将下降1%至780万盎司，因南非和俄罗斯产量下降将超过其他地区产量以及循环利用量的增加，”WPIC表示。

“(我们)预计2016年全年铂金供应缺口将为45.5万盎司。”

在2013年WPIC开始编制该数据以来，虽然铂金每年都存在供应缺口，但现货铂金XPT=价格仍出现大幅下挫，今年1月触及每盎司806.31美元的七年低点。这在一定程度上是受到地表库存的影响。

WPIC估计，今年供应缺口可能使库存年底时降至195万盎司，2015年底时库存为240.5万盎司。

“2012年年末时交易所保管库的库存超过400万盎司，现在刚刚接近200万盎司，”WPIC的Trevor Raymond表示。“关键的是之前金价每盎司约为1,700美元，现在接近1,100美元。”

“这意味着在交易所拥有这些库存的人不太可能出售。如果这些库存不推向市场，那么短缺将比较明显。”

WPIC称，今年精炼铂金产量料下降约25.5万盎司或4%。

需求方面，今年投资需求料增加近三分之一。去年需求大增，主要受助于日本方面买兴提振。

WPIC称，今年第一季日本需求仍“非常旺盛”。Raymond称，日本实施负利率政策可能已激发对硬资产的买兴。(完)