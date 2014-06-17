南非铂金矿商与工会达成薪资协议 罢工有望结束--IMPALA

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透约翰内斯堡6月17日 - 南非铂金矿商Impala Platinum发言人Johan Theron周二表示，该国铂金生产商与南非矿工与建筑业联盟(AMCU)已经就旨在结束旷日持久罢工的薪资协议达成一致，不过时间框架和额外福利等细节尚未敲定。
“已经就协议的主要内容达成一致，只剩时间框架和住房补贴等小问题还需讨论，”Theron说。
他补充说，各铂金生产商周一已经收到AMCU对于薪资协议的回复，所有各方本周将举行会谈。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。