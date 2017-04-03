南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求

路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。

由于执政党非洲人国民大会(ANC)在议会拥有多数席位，之前针对祖马的不信任动议未能取得成功。但由于祖马一系列的执政失误，尤其是解除备受尊敬的财长戈尔丹的职务并引发市场震荡，使得党内及盟友对他的反对声浪日益高涨。

Mbete在电视直播的新闻发布会中表示，希望确保反对党派的请求“得到适当的考虑”。Mbete还是ANC全国主席，她此前缩短了一个外访行程。

“我必须强调，我能感受到我们年轻的民主国家此刻正在经历的极端挑战和焦虑感，”Mbete说。

分析师称，祖马在上周解除戈尔丹的职务，可能引发评级机构调降南非的信用评级，这会推高南非政府的借贷成本，阻碍该国执行祖马暗示希望推进的民粹主义再分配政策。

政府的一系列失误和丑闻不断削弱祖马的权威；自1994年种族隔离制度结束以来执政的ANC目前因为各种分歧而出现分裂。

副总统Cyril Ramaphosa表示不同意解职戈尔丹的决定，其他ANC高级官员也称此事令他们感到失望。

ANC的主要政治盟友之一--南非共产党周五呼吁祖马辞职。

戈尔丹周六在纪念反种族隔离活动家Ahmed Kathrada的集会上动情地呼吁“全民动员”，集会群众也高呼罢免祖马。Kathrada家族点名要求祖马不参加此次纪念活动。

反对派和ANC的消息人士称，戈尔丹被免职的原因在于他阻碍祖马及其盟友染指公共资金。

“我们希望将祖国从祖马政府的掌控中解救出来，但时间正在飞快地耗尽，”南非最大的反对党民主联盟的领导人Mmusi Maimane周日说。该党和极左翼政党经济自由战士党(EFF)均致信Mbete，要求她再次召集议会，紧急开会讨论不信任动议。(完)