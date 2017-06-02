调查：南非兰特在2017年料将走软 但仍基本保持韧性

路透约翰内斯堡6月1日 - 路透对外汇分析师的调查显示，南非兰特兑美元在南非非洲人国民大会(非国大)会议前料将下跌逾5%。非国大会议将选出深陷困境的总统祖马的接班人。

但这项对近40位策略师的调查显示，兰特兑美元在11月将交投在13.80，高于上月预测中值13.99。非国大会议将在12月召开。

兰特目前的表现比一年前预测人士的预估好得多。当时最悲观的分析师预测兰特兑美元会跌至19.42，但其目前汇价已高于13。

债信评级遭调降，财长换人，经济前景黯淡，这些并没有阻止投资者在南非追求更好收益的步伐，预示着虽然面对南非紧张的政治情势，但兰特在今年仍将相对具有韧性。

“兰特强劲可部分归因于对新兴市场的信心更强，”Finometrica的Emile du Plessis称。

他还表示，美国总统特朗普面临持续的政策挑战，英国决定脱欧，以及大宗商品价格反弹，将会对兰特构成支持。(完)