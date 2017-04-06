南非执政党非国大支持总统祖马 拒绝敦促其辞职的呼吁

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
南非兰特跌逾1%，南非债券也下跌。此前非国大秘书长Gwede Mantashe周三在新闻简报会称，该党不支持免职祖马。祖马的非国大主席任期到12月，而总统任期则到2019年。
原财长戈尔丹在上周遭到撤换。Mantashe表示，祖马和戈尔丹之间“关系破裂到无法挽救的地步”，非国大已接受这是撤换戈尔丹的原因。
非国大副秘书长Jessie Duarte称，祖马去年12月就曾告知该党高层他决定将戈尔丹免职，但当时他们劝祖马推迟行动。
Mantashe表示非国大对新财长吉加巴有信心。吉加巴将保留戈尔丹时的政策。
Mantashe否认戈尔丹仅是因为一则与之相关的情报报告而遭撤换。该报告指控戈尔丹及原副财长Mcebisi Jonas，与在伦敦的银行密谋损害南非经济。Mantashe说那并非撤换戈尔丹的唯一原因。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)