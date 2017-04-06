南非执政党非国大支持总统祖马 拒绝敦促其辞职的呼吁

路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。

南非兰特跌逾1%，南非债券也下跌。此前非国大秘书长Gwede Mantashe周三在新闻简报会称，该党不支持免职祖马。祖马的非国大主席任期到12月，而总统任期则到2019年。

原财长戈尔丹在上周遭到撤换。Mantashe表示，祖马和戈尔丹之间“关系破裂到无法挽救的地步”，非国大已接受这是撤换戈尔丹的原因。

非国大副秘书长Jessie Duarte称，祖马去年12月就曾告知该党高层他决定将戈尔丹免职，但当时他们劝祖马推迟行动。

Mantashe表示非国大对新财长吉加巴有信心。吉加巴将保留戈尔丹时的政策。

Mantashe否认戈尔丹仅是因为一则与之相关的情报报告而遭撤换。该报告指控戈尔丹及原副财长Mcebisi Jonas，与在伦敦的银行密谋损害南非经济。Mantashe说那并非撤换戈尔丹的唯一原因。(完)