南非标准银行将向工行出售英国两部门60%股份--华尔街日报

路透约翰内斯堡12月13日 - 据华尔街日报报导,南非标准银行(SBKJ.J)或将向中国工商银行(ICBC)(601398.SS)出售其英国大宗商品和外汇交易两个业务部门的60%股份,售价至少为6亿美元.

华尔街日报周四援引知情人士消息称,几年之内,工行还有权提高持股份额至80%.

作为中国资产规模最大的银行,工行现已拥有标准银行20%的股份.后者为非洲最有价值的银行业者.

标准银行表示,不会对传言做出评论,但将继续与工行展开合作.

"2007年10月工行宣布购买标准银行20%股份后,双方签署了一项正式合作协议..."标准银行在一份声明中称,"作为协议的一部分,标准银行将按最初的设想,继续深化双方在各个领域的合作."

工行方面亦拒绝置评.(完)

(编译 王湄;审校 徐文焰)

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