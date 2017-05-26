南非要求中国石化在收购雪佛龙南非资产时保持炼油产能

路透开普敦5月25日 - 南非经济发展部长Ebrahim Patel周四表示，该国正在与中国石化商议其收购雪佛龙(CVX.N)旗下开普敦炼厂一事，因南非方面要求确保该炼厂的生产能力得到保持并提高。

中国石油化工股份有限公司(中国石化)在3月宣布，将花费近10亿美元收购雪佛龙南非资产75%的股份及雪佛龙在博茨瓦纳的子公司，在非洲获得首个大型炼油项目。

“每逢这样的重大交易，政府都会提出一项重要关切，即如何保持并扩大我们的工业产能，这宗交易中涉及的就是炼油产能，”Patel对记者表示。

南非是非洲工业化程度最高的国家，经济发展部负责监督竞争。

南非批准收购项目历来要花费不少时间，部分因为竞争监管机构在被赋予反垄断权力的同时，还肩负着保障就业的公共使命。

Patel没有透露与中国石化的商讨细节，只是说与雪佛龙的这项交易仍需要经过正式的监管审查。(完)