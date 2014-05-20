南非铂金生产商Lonmin称罢工已致年产量损失三分之一

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦/约翰内斯堡5月19日 - 南非铂金生产商Lonmin(LMI.L)周一表示，其年产量损失三分之一，受累于因薪资纠纷而发起的矿工罢工。该罢工已经进入第17周。
“我们目前已经损失了全年产量的三分之一，”执行长Ben Magara在记者会上表示。
这场南非历史上最长、代价也最高的罢工，过去几天变得暴力，四名矿工身亡，而越来越多的工人希望复工。。
Lonmin上周曾期待大量工人回到工作岗位，但南非矿工与建筑业联盟(AMCU)的罢工成员阻止其他工人回到矿山。
本次罢工已经影响到全球约40%的铂金产量。铂金在汽车尾气净化中用作催化剂。
供应中断对铂金价格的影响不大，但说明该贵金属的需求弱于很多人的估计。(完)
(编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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