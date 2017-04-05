焦点：南非最大工会组织Cosatu呼吁祖马辞职 执政党即将召开新闻会

路透比勒陀利亚4月4日 - 南非最大工会组织Cosatu周二呼吁总统祖马辞职，此前的内阁重组让该国失去投资级债信评级，同时加重了执政党非洲人国民大会(ANC)的内部失和。

祖马在上周四的内阁调整中将受人尊敬的财长戈尔丹免职，不仅惹恼了反对派，甚至也让一些盟友也感到不悦，自己的总统权威遭到削弱，并有可能导致ANC分裂。自1994年种族隔离制度结束以来，ANC一直是南非的执政党。

南非兰特在周二盘初一度跌1.9%，不过全日收高1%，因工会、宗教领导人、民间团体以及反对派呼吁祖马辞职--不过，有一位分析师称，祖马在党内仍有强大支持。

ANC周二晚间宣布，党内高层针对祖马内阁换血的后果举行两天会议，将在周三召开新闻简布会宣布有关决定。

作为ANC盟友之一的Cosatu也提出批评，称不再相信祖马的领导能力，想重新调整同ANC的结盟关系。

Cosatu在声明中称，“他下台的时刻已经到来，让一个新的政府团队领导南非前进。”

Cosatu稍晚表示将“尽快”应祖马要求与其会面，讨论内阁改组的问题。

祖马本人在撤换戈尔丹后的首次公开表态中称，将保持财政政策不变，人们应保持冷静。

标准普尔周一将南非的信用评级下调至垃圾级，称财长戈尔丹被撤换是降级原因之一。

为了安抚市场，祖马表示“几位年轻的部长”的加入预计会“给内阁和政府注入新的活力”。

祖马表示，“我们重申虽然政治领导层发生了变化，政府的整体政策方向保持不变。”

他还呼吁政府内部停止争执，称公开争论“会让人民士气低落并引起困惑”。

继南非共产党上周五呼吁祖马下台后，Cosatu是第二个要求他辞职的ANC较大盟友。

对于Cosatu不再支持祖马，政治分析家Daniel Silke认为是“深深插进一把匕首。”

但野村分析师Peter Attard Montalto表示，尽管一些派系也呼吁祖马走人，但他在ANC总部持续进行的商讨中应能留下。

“说到底，他们并不受祖马的派系敬重，因此他们敦促祖马辞职的呼吁基本上也无关紧要。南非共产党和Cosatu也一样。派系已然确立，要反对祖马是不太可能的。”他说。

但央行副总裁Daniel Mminele说，南非被降评是一大挫败，若政治事件导致有利的利率前景逆转，央行将采取行动；这暗示央行或许不得不仔细考虑升息。(完)