南非总统祖马改组内阁 已任命有能力的官员--非国大副秘书长

路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。

Duarte告诉ANN7电视台，祖马将改组事宜知会了她和非国大其他五位主要领导人，但并未向他们征求意见。Duarte称，他们向祖马表达了一定的担忧。

但Duarte还表示，新财长Malusi Gigab年轻又有经验，“绝非傻瓜”。(完)