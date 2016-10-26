南非总统祖马承认自己是反贪污报告的受牵连者--eNCA TV

路透约翰内斯堡10月26日 - 南非eNCA TV周三报道，总统祖马(Jacob Zuma)已提交法院文件，将确定针对指控豪门吉普塔(Gupta)家族Ajay、Atul和Rajesh兄弟政治干预的未经发布报告是否为最终版本。

在周二所发布并发表在eNCA TV网站的书面陈述文件中，祖马还承认他是报告中的“受牵连者”。报告由前保民官(Public Protector)编制。保民官属于南非宪法授权的反贪污监督机构。

祖马已否认向吉普塔家族授予不当影响力，而后者也否认曾寻求过。(完)