南非总统祖马承认自己是反贪污报告的受牵连者--eNCA TV

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透约翰内斯堡10月26日 - 南非eNCA TV周三报道，总统祖马(Jacob Zuma)已提交法院文件，将确定针对指控豪门吉普塔(Gupta)家族Ajay、Atul和Rajesh兄弟政治干预的未经发布报告是否为最终版本。
在周二所发布并发表在eNCA TV网站的书面陈述文件中，祖马还承认他是报告中的“受牵连者”。报告由前保民官(Public Protector)编制。保民官属于南非宪法授权的反贪污监督机构。
祖马已否认向吉普塔家族授予不当影响力，而后者也否认曾寻求过。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。