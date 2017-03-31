南非总统祖马撤换财长戈尔丹 Gigaba接任

路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。

祖马也表示，由Sfiso Buthelezi接任副财长，取代原任Mcebisi Jonas。

“我已指示新任部长与副部长要时刻与同僚合作，实现彻底的社会经济转型，确保兑现为贫困者与劳动阶层改善生活的承诺，”祖马表示。(完)