调查：南非兰特涨势料衰竭 政治疑虑和信贷评级成隐忧

路透约翰内斯堡3月2日 - 周四公布的路透调查显示，随着新兴市场正面人气减退，且南非政局涌现争议问题，南非兰特涨势或许走到尽头。

南非信贷评级评估下月开始，非洲人国民大会会议在6月召开，且12月将举行选择总统祖玛继任人的会议，这些因素都让汇市分析师保持警惕。

过去三天对多达38位分析师的走访显示，兰特12个月后料跌8%至14.08。目前兰特兑美元报13.06.

伦敦Informa Global Markets的Christopher Shiells表示，2017年迄今兰特仍是表现突出的新兴市场货币之一，因南非政治风险并未增加。

“但随着非洲人国民大会临近，带来国内政治风险，而且面临美联储加息前景，南非经常帐脆弱，兰特仍然易于受到冲击，”他说

“我们认为上述因素将推动这波新兴市场涨势在第一季后失去动能，”Shiells补充称。

兰特自年初以来跳涨逾5%，与其他新兴市场货币同步上涨，因特朗普贸易保护主义措辞提升了对风险货币的需求。

外汇市场利率上升往往会吸引资本流动，使得兰特面对海外加息变得较脆弱。

南非指标利率今年料持稳。1月国内通胀率减缓至6.6%，料今年平均降至5.8%。

路透调查分析师大多预计，如果特朗普拟推出的财政刺激计划大多延期至明年，美元将面临下行风险。(完)