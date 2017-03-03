调查：南非兰特涨势料衰竭 政治疑虑和信贷评级成隐忧

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透约翰内斯堡3月2日 - 周四公布的路透调查显示，随着新兴市场正面人气减退，且南非政局涌现争议问题，南非兰特涨势或许走到尽头。
南非信贷评级评估下月开始，非洲人国民大会会议在6月召开，且12月将举行选择总统祖玛继任人的会议，这些因素都让汇市分析师保持警惕。
过去三天对多达38位分析师的走访显示，兰特12个月后料跌8%至14.08。目前兰特兑美元报13.06.
伦敦Informa Global Markets的Christopher Shiells表示，2017年迄今兰特仍是表现突出的新兴市场货币之一，因南非政治风险并未增加。
“但随着非洲人国民大会临近，带来国内政治风险，而且面临美联储加息前景，南非经常帐脆弱，兰特仍然易于受到冲击，”他说
“我们认为上述因素将推动这波新兴市场涨势在第一季后失去动能，”Shiells补充称。
兰特自年初以来跳涨逾5%，与其他新兴市场货币同步上涨，因特朗普贸易保护主义措辞提升了对风险货币的需求。
外汇市场利率上升往往会吸引资本流动，使得兰特面对海外加息变得较脆弱。
南非指标利率今年料持稳。1月国内通胀率减缓至6.6%，料今年平均降至5.8%。
路透调查分析师大多预计，如果特朗普拟推出的财政刺激计划大多延期至明年，美元将面临下行风险。(完)
(编译 李爽 审校 高琦)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”