总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐

路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。

南非共产党第二副主席Solly Mapaila在702 Talk Radio接受访问时表示，“很显然地，南非民众必须就财政部贪腐的可能性采取行动，先前戈尔丹在预防贪腐上表现卓越。”

祖马任命Malusi Gigaba当新任财长，取代戈尔丹。(完)