厄瓜多尔沿海发生7.8级强震已有28人丧生 造成“严重损失”

韩国接受中方邀请 将参加“一带一路”峰会
路透首尔5月12日 - 韩国已接受中国在最后一刻发出的邀请，将参加“一带一路”国际合作高峰论坛。韩国新任总统文在寅承诺将与中国展开讨论，以缓和因部署萨德反导系统导致的紧张关系。
路透基多4月16日 - 南美洲厄瓜多尔西北部太平洋沿海周六晚间发生规模7.8级强震，已造成至少28人死亡，震中附近及该国最大城瓜亚基尔“损失严重”。
因担心地震后浪潮上升，厄瓜多尔政府建议居民远离沿岸地区。
受惊的居民涌向首都基多及其他城镇的街头。
“根据初步信息，波托维耶霍(Portoviejo)有16人罹难，Manta有10人丧生，瓜亚斯省(Guayas)则有两死。”副总统Jorge Glas在电视播送的演说表示。“我们将继续收到消息。”
该国地球物理研究所在快报中表示，震中附近地区及瓜亚基尔“损失严重”，不过未提供进一步细节。
该研究所表示，本次地震的震源深度为20公里，发生在当地时间晚上8点(0100 GMT)。
社群媒体的照片显示瓜亚基尔一座桥梁坍塌，Manta市机场的一座塔台也倒塌。
“当时我正在家里看电影，所有东西都开始摇晃起来。我冲到街上，现在我都不知道接下来会发生什么事。”基多一名36岁的电信员工Lorena Cazares说。
基多部分地区的电力或电话中断，许多人只能透过即时通讯软件Whatsapp传递讯息。社群媒体上的照片显示购物中心墙面龟裂。
基多市政府稍后表示电力已经恢复，该市还没传出伤亡报告。
太平洋海啸预警中心称，厄瓜多尔部分沿岸可能发生较潮位高出0.3-1米的海啸波。
地震发生后，邻近秘鲁对该国北部发布海啸警报。
厄瓜多尔国家石油公司Petroecuador负责人Pedro Merizalde告诉路透，地震后该国炼油产能11万桶/日的Esmeraldas炼油厂已暂停运作以防万一。
不过政府其他石油官员说，该国原油产量不受影响。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
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