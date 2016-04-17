厄瓜多尔沿海发生7.8级强震已有28人丧生 造成“严重损失”

路透基多4月16日 - 南美洲厄瓜多尔西北部太平洋沿海周六晚间发生规模7.8级强震，已造成至少28人死亡，震中附近及该国最大城瓜亚基尔“损失严重”。

因担心地震后浪潮上升，厄瓜多尔政府建议居民远离沿岸地区。

受惊的居民涌向首都基多及其他城镇的街头。

“根据初步信息，波托维耶霍(Portoviejo)有16人罹难，Manta有10人丧生，瓜亚斯省(Guayas)则有两死。”副总统Jorge Glas在电视播送的演说表示。“我们将继续收到消息。”

该国地球物理研究所在快报中表示，震中附近地区及瓜亚基尔“损失严重”，不过未提供进一步细节。

该研究所表示，本次地震的震源深度为20公里，发生在当地时间晚上8点(0100 GMT)。

社群媒体的照片显示瓜亚基尔一座桥梁坍塌，Manta市机场的一座塔台也倒塌。

“当时我正在家里看电影，所有东西都开始摇晃起来。我冲到街上，现在我都不知道接下来会发生什么事。”基多一名36岁的电信员工Lorena Cazares说。

基多部分地区的电力或电话中断，许多人只能透过即时通讯软件Whatsapp传递讯息。社群媒体上的照片显示购物中心墙面龟裂。

基多市政府稍后表示电力已经恢复，该市还没传出伤亡报告。

太平洋海啸预警中心称，厄瓜多尔部分沿岸可能发生较潮位高出0.3-1米的海啸波。

地震发生后，邻近秘鲁对该国北部发布海啸警报。

厄瓜多尔国家石油公司Petroecuador负责人Pedro Merizalde告诉路透，地震后该国炼油产能11万桶/日的Esmeraldas炼油厂已暂停运作以防万一。

不过政府其他石油官员说，该国原油产量不受影响。(完)