南美大豆出口缓慢可能促使中国增购美国大豆--油世界

海航将购买嘉能可油品仓储业务51%股权
路透伦敦3月31日 - 贸易及矿业巨头嘉能可(Glencore) 周五称，同意将旗下油品和物流业务的51%股权以7.75亿美元的价格出售给中国海航创新金融集团。
路透汉堡4月16日 - 油籽行业分析机构油世界周二称，南美新作大豆3、4月份出口开局缓慢，可能促使中国在未来几周购买更多美国大豆。
“中国港口到货的南美大豆不多，或将导致(中国)未来几周紧急购入一些可立即发货的美国大豆，这可能加重美国旧作供给的紧张局面，”油世界称。
“其次，中国也可能增加对其它油籽的采购，主要是油菜籽，但目前出口地的供应都有限。”
2012年美国作物收成较低，因此需要2013年初阿根廷与巴西作物丰收，才能缓解全球大豆市场供给紧张的局面。
但过去几周，主要出口国巴西的新作出口都不尽人意，因全球大豆消费者的巨额船货订单使该国港口不堪重负。
油世界称，本月南美大豆出货量增加，但考虑运输时间后，中国4、5月份实际到货量可能不足以满足该国需求，尽管禽流感带来了不确定性。
有人担忧，若中国大规模扑杀活禽抗击禽流感，可能导致饲料需求下降，进而降低大豆需求。
油世界称，中国截至4月末的三个月里大豆进口可能同比下降25%，至1,030万吨，将被迫动用储备。
油世界并称，中国还可能被迫进口更多豆油、棕榈油和豆粕，以弥补大豆进口的不足。(完)
(编译 程琳; 审校 张荻)
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