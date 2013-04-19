南美领导人将支持马杜罗当选委总统

官员们称，南美领导人周四将在利马共同支持委内瑞拉当选总统马杜罗，而美国和委内瑞拉反对派呼吁重新计票。马杜罗将在周五宣誓就职。在周日的大选中，马杜罗以不到2个百分点的微弱优势胜出，此后委内瑞拉爆发抗议活动，至少八人在暴力冲突中丧生。路透