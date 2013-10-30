俏江南或向私募股权公司CVC出售69%股权--消息

路透香港10月30日 - 两位熟悉情况的消息人士对路透表示，私募股权投资公司CVCCapital Partners与中国高端餐饮连锁店俏江南的谈判进入高级阶段，准备以约3亿美元收购俏江南的多数股权。

如果双方达成交易，将是私募股权投资公司在中国收购餐饮连锁店的最新行动。动荡的香港公开市场和较紧的信贷环境，促使企业主纷纷通过并购交易来退出企业。

汤森路透旗下基点周二援引消息人士报导称，基于正在磋商的交易，CVC将收购俏江南69%的股权，而该公司创始人张兰将持有31%的股权。

基点报导称，CVC已聘请美国银行(BAC.N)担任顾问，该银行将安排1.4亿贷款融资支持收购俏江南。

美国银行和CVC拒绝置评。俏江南没有回复要求评论的电子邮件。由于磋商保密，消息人士要求匿名。(完)

(编译 于春红; 审校 王翔琼/张涛)

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