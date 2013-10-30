俏江南或向私募股权公司CVC出售69%股权--消息

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透香港10月30日 - 两位熟悉情况的消息人士对路透表示，私募股权投资公司CVCCapital Partners与中国高端餐饮连锁店俏江南的谈判进入高级阶段，准备以约3亿美元收购俏江南的多数股权。
如果双方达成交易，将是私募股权投资公司在中国收购餐饮连锁店的最新行动。动荡的香港公开市场和较紧的信贷环境，促使企业主纷纷通过并购交易来退出企业。
汤森路透旗下基点周二援引消息人士报导称，基于正在磋商的交易，CVC将收购俏江南69%的股权，而该公司创始人张兰将持有31%的股权。
基点报导称，CVC已聘请美国银行(BAC.N)担任顾问，该银行将安排1.4亿贷款融资支持收购俏江南。
美国银行和CVC拒绝置评。俏江南没有回复要求评论的电子邮件。由于磋商保密，消息人士要求匿名。(完)
(编译 于春红; 审校 王翔琼/张涛)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。