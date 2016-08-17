南加州因山火蔓延命令82,000人撤离（更新版）

路透洛杉矶8月16日 - 美国官员称，南加州当局周二命令疏散82,000人，此前一处山口发生山火，火势迅速蔓延至9,000英亩(3,642公顷)区域。

官员称，700名消防员正在卡洪山口(Cajon Pass)过火区域灭火。至此美国西部已发生了多起山火，过火面积近30万英亩(12.14万公顷)。

“这次山火推进速度极快，风助火势，”美国林务局发言人Lyn Sieliet称。

此次山火名为Bluecut Fire，起火点位于小镇Crestline和Hesperia之间的15号洲际公路以西的茂密灌木丛。火情导致15号洲际公路部分路段关闭。

加州林业与防火局的Lynne Tolmachoff称，洛杉矶以东75英里(120公里)的莱特伍德(Wrightwood)社区的居民被命令撤离家园。

Sieliet在电话中称，因山火已烧毁多处房屋，共有82,000人被命令撤离；尚不清楚被毁房屋的数量。

官员们表示仍在调查Bluecut Fire山火的起火原因。周末，山火在蔓延至加州北部一座小镇，烧毁了逾175栋住宅或商用建筑。(完)