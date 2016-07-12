南海仲裁案是恶诉 撼动不了中国领土主权海洋权益--人民日报

路透北京7月12日 - 中国人民日报周二刊登评论称，南海仲裁案撼动不了中国的领土主权和海洋权益，但其造成的影响却是恶劣的，这桩恶诉关乎中国的民族情感和国际形象，也关乎国际法治和公理正义。

人民日报评论称，美国、菲律宾和所谓南海问题仲裁案仲裁庭联手破坏国际法治的举动，在国际社会招致广泛批评并且引起警惕。仲裁庭浑水摸鱼的企图是徒劳的。联合国官员现在都忍无可忍地站出来，郑重申明仲裁庭根本不是联合国机构。

评论指出，中国为什么不接受、不参与、不承认南海仲裁案，因为“菲律宾南海仲裁案本是一出政治闹剧，仲裁庭本身就是违背国际法而建的草台班子，中国岂会把自己的领土主权和海洋权益交付这样一个没有任何合法性的仲裁庭品头论足？”

“中国坚定扞卫领土主权和海洋权益，维护国际法治，这展现了一个负责任大国的担当。”人民日报称。

评论表示，菲律宾阿基诺三世政府背信弃义，仲裁庭扩权、越权、滥权，美国极力施以霸道，这三方绑架国际法的行为无论做得多么带劲，都掩盖不了损害《联合国海洋法公约》权威性和完整性、破坏国际法治的真相，都蒙蔽不了国际社会绝大多数人的眼睛。

中国外交部发言人洪磊此前就菲律宾南海仲裁案仲裁庭称将于近期公布所谓最终裁决发表谈话时称，仲裁庭对本案及有关事项无管辖权，不应进行审理并作出裁决。（完）