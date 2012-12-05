越南明年将在南中国海进行渔政巡逻

越南政府和官方媒体称，将从明年1月25日起在南中国海进行渔政巡逻，以保护其渔业。渔政巡逻将由该国海上警察和边境部队提供支持。此前一家越南国有企业指控中国船只从事破坏活动，印度也已宣布准备好在南中国海部署军舰保护自身利益。路透