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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 5日 星期三 09:14 BJT

越南明年将在南中国海进行渔政巡逻

越南政府和官方媒体称，将从明年1月25日起在南中国海进行渔政巡逻，以保护其渔业。渔政巡逻将由该国海上警察和边境部队提供支持。此前一家越南国有企业指控中国船只从事破坏活动，印度也已宣布准备好在南中国海部署军舰保护自身利益。路透

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