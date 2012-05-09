中海油服开始南海海域深水钻井作业

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透香港5月9日电---中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务(2883.HK)(601808.SS)周三称,今天开始在中国南海海域进行深水钻井作业,作业水深达1,500米.
中海油服在一份声明中称,由母公司中国海洋石油总公司全资拥有的半潜式深水钻井平台"海洋石油981"经过两个月的试运後,今天正式在荔湾6-1区域开钻.该平台由中海油服租赁并营运管理,是次服务的客户为中国海洋石油有限公司(0883.HK).
中海油总公司表示,"海洋石油981"正式开钻,开启了集团正式挺进深水的新征程.集团并称,南海油气资源储量丰富,占中国油气总资源量的三分之一,其中70%蕴藏於153.7万平方公里的深水区域,可以成为中国油气的重要接替领域.
此前菲律宾Philex Petroleum(PXP.PS)表示,已经与中海油(CNOOC)就可能合作开发位於南中国海的天然气项目进行了讨论.
"海洋石油981"是中国首座自主设计及建造的第六代深水半潜式钻井平台,主要用於南海深水油田的勘探钻井、生产钻井、完井和修井作业.平台长114米,宽89米,高117米,最大作业水深3,000米,最大钻井深度10,000米.(完)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
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