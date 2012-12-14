博客：南中国海问题政出多门 恐为中国外交平添压力

记者 John Ruwitch

如果美国夏威夷州通过一项法令，允许海岸警察登船并控制距离檀香山1,000公里的外国船只，想象一下这会是怎样的场景。

而这差不多就是中国一周前出现的情况。海南省近期通过新规，对于非法进入南中国海海南管辖海域的外国船只，授权海南警方实施登船和控制措施。

当世界聚焦中国，中国国力日渐壮大，在国际舞台上的影响力与日俱增的时候，中国外交政策却令外界感到难以捉摸，且与周边国家关系紧张。

越南与菲律宾都对海南新规提出了口头抗议。这两个国家与文莱、马来西亚和台湾等国家与地区均对南中国海有主权诉求。

印度亦表示，准备向该地区派遣军舰保护自身利益。印度和越南在南中国海联合进行油气勘探活动。美国方面也公开要求北京当局澄清上述新规的含义，但并无结果。

“我认为，对多数国家来说（这项规定的含义）确实不清楚，”美国驻华大使骆家辉（Gary Locke）上周对路透表示。“在我们确切了解事实真相之前，无法作出评论。首先我们需要澄清这些规定涉及的程度、目的和适用范围。”

分析人士称，一个省级政府能够单方面导致中国最敏感的外交问题恶化，这凸显中国在该问题决策上的职能紊乱和潜在风险。

在中国的一名西方外交官匿名表示：“这表明中国在有关南中国海问题上的外交政策混乱。”

国际危机组织（ICG）今年稍早发表的报告称，从旅游管理到海军，中国共有不少于11个政府部门在南中国海问题上发挥作用。ICG称，所有这些部门都可能因某些行动导致外交恶果。

这就是海南新规的真实写照。海南省外事侨务办公室主任吴士存在接受路透采访时表示，他认为当地人大通过的规定肯定事前上报了中央机构征求意见。

然而，他表示自己并非隶属人大，无法确认新规定在正式对外公布前是否经过中央机构的审阅。

最近另一宗地区性争议缘起中国新版护照上的一份地图，其中包括了南中国海。

北京大学国际战略研究中心副主任朱峰称，个人因私护照的颁发部门为中国公安部。

他表示，公安部可能认为他们需要有所行动，以表明对中国领土主权的支持，但是他们此举可能并未获得外交部的支持。

中国外交部负责为政府官员颁发护照，这种护照没有变化，也没有个人因私护照内包含的上述地图。

这表明一个问题：外交部有协调各个方面的责任，但是并没有能够有效展开工作的影响力。

在外交部近期的新闻发布会上，发言人洪磊似乎对海南新规知之甚少，显示出外交部本身可能还在补充相关信息。