中国外长王毅称南海是世界上最自由和安全的航道之一

路透北京3月8日 （记者 Ben Blanchard） - 中国外交部长王毅周二称，南海现在是世界上最自由和安全的航道之一。

美国及其盟友抨击中国在南海的岛礁建设活动，且美国实施了数次航行自由行动，中美互相指责对方在南海推行军事化。

王毅在中国两会期间的记者会上表示，航行自由不等于横行自由。

王毅称，在中国和本地区国家的共同努力下，南海现在是世界上最自由和安全的航道之一。

王毅说：“中国最早发现、命名、开发、管辖南海诸岛。我们的先人在这里世代耕耘、辛勤劳作。”

他补充道：“历史终将证明，谁只是匆匆过客，谁才是真正主人。”他表示，等到将来设施建设完成、具备了条件之后，中方会考虑邀请各方面的记者包括外国记者到岛礁上参观。

王毅并称：“中国不是在南沙最早部署武器的国家，也不是部署武器最多的国家，更不是军事活动最频繁的国家”。

王毅还被问及菲律宾就南海问题诉诸海牙仲裁法院事宜，他回复道，中国不接受南海仲裁案，完全是在依法行事。