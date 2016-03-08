中国外长王毅称南海是世界上最自由和安全的航道之一

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京3月8日 （记者 Ben Blanchard） - 中国外交部长王毅周二称，南海现在是世界上最自由和安全的航道之一。
美国及其盟友抨击中国在南海的岛礁建设活动，且美国实施了数次航行自由行动，中美互相指责对方在南海推行军事化。
王毅在中国两会期间的记者会上表示，航行自由不等于横行自由。
王毅称，在中国和本地区国家的共同努力下，南海现在是世界上最自由和安全的航道之一。
王毅说：“中国最早发现、命名、开发、管辖南海诸岛。我们的先人在这里世代耕耘、辛勤劳作。”
他补充道：“历史终将证明，谁只是匆匆过客，谁才是真正主人。”他表示，等到将来设施建设完成、具备了条件之后，中方会考虑邀请各方面的记者包括外国记者到岛礁上参观。
王毅并称：“中国不是在南沙最早部署武器的国家，也不是部署武器最多的国家，更不是军事活动最频繁的国家”。
王毅还被问及菲律宾就南海问题诉诸海牙仲裁法院事宜，他回复道，中国不接受南海仲裁案，完全是在依法行事。
他称：“菲律宾的一意孤行，显然有幕后指使和政治操作。对于这样一场走了调、变了味的所谓仲裁，中方恕不奉陪。”（完）
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。