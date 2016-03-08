中国外长王毅称南海是世界上最自由和安全的航道之一

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周二称，南海现在是世界上最自由和安全的航道之一。
美国及其盟友抨击中国在南海的岛礁建设活动，且美国实施了数次航行自由行动，中美互相指责对方在南海推行军事化。
王毅在中国两会期间的记者会上表示，航行自由不等于横行自由。
王毅称，在中国和本地区国家的共同努力下，南海现在是世界上最自由和安全的航道之一。
王毅说：“中国最早发现、命名、开发、管辖南海诸岛。我们的先人在这里世代耕耘、辛勤劳作。”
他补充道：“历史终将证明，谁只是匆匆过客，谁才是真正主人。”他表示，等到将来设施建设完成、具备了条件之后，中方会考虑邀请各方面的记者包括外国记者到岛礁上参观。
王毅并称：“中国不是在南沙最早部署武器的国家，也不是部署武器最多的国家，更不是军事活动最频繁的国家”。
王毅还被问及菲律宾就南海问题诉诸海牙仲裁法院事宜，他回复道，中国不接受南海仲裁案，完全是在依法行事。
他称：“菲律宾的一意孤行，显然有幕后指使和政治操作。对于这样一场走了调、变了味的所谓仲裁，中方恕不奉陪。”（完）
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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