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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 18日 星期五 08:55 BJT

中国采取“小棒”政策处理南海争议

中菲南海对峙已持续一个月，中国迄今并未派遣军舰实施领土主张，而是选择向黄岩岛海域部署巡逻船。海军专家表示，此举旨在将冲突风险最小化，确保任何可能出现的地区性反应在可控范围内。

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