美国南海炫武不负责任 中国维护驻守岛礁不应过度解读--新华

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月27日 - 新华社周二发表国际时评文章称，“南海本无事，美国来搞事”，美国南海炫耀武力不负责任；而中国对南沙部分驻守岛礁进行建设维护，亦不应过度解读。
“美国派军舰‘巡航’无疑是搅局，让平静、和平的南海变得波涛汹涌，”文章称，“...这种挑衅性举动是对南海和地区和平稳定的不负责任。”
文章重申，南沙群岛自古以来就是中国的领土，中方对此有着充足的历史和法理依据；而在各方共同努力下，南海形势总体是稳定的。
“中国对南沙部分驻守岛礁进行了相关建设和设施维护，不影响也不针对任何国家，不应过度解读，”新华称。
美国国防部一名匿名官员周二表示，美国海军派出一艘导弹驱逐舰，前往中国在南海所建人工岛礁周边12海里范围内，“拉森号”驱逐舰在渚碧礁和美济礁附近执行巡逻任务，“任务已开始...将在数小时内完成。”
上月中美两国领导人就南海问题达成了“保持建设性沟通”的共识。奥巴马总统当时表示，相信双方有能力管控分歧，同意在南海等问题上开展良性互动。
中国外交部长王毅日前在北京出席中日韩研讨会期间，有境外媒体问及美军将派遣军舰进入中国南海岛礁12海里一事。王毅表示：“关于此事，我们正在核实当中，如果属实，我们奉劝美方三思而后行，不要轻举妄动，不要无事生非。”（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。