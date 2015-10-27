美国南海炫武不负责任 中国维护驻守岛礁不应过度解读--新华

路透北京10月27日 - 新华社周二发表国际时评文章称，“南海本无事，美国来搞事”，美国南海炫耀武力不负责任；而中国对南沙部分驻守岛礁进行建设维护，亦不应过度解读。

“美国派军舰‘巡航’无疑是搅局，让平静、和平的南海变得波涛汹涌，”文章称，“...这种挑衅性举动是对南海和地区和平稳定的不负责任。”

文章重申，南沙群岛自古以来就是中国的领土，中方对此有着充足的历史和法理依据；而在各方共同努力下，南海形势总体是稳定的。

“中国对南沙部分驻守岛礁进行了相关建设和设施维护，不影响也不针对任何国家，不应过度解读，”新华称。

美国国防部一名匿名官员周二表示，美国海军派出一艘导弹驱逐舰，前往中国在南海所建人工岛礁周边12海里范围内，“拉森号”驱逐舰在渚碧礁和美济礁附近执行巡逻任务，“任务已开始...将在数小时内完成。”

上月中美两国领导人就南海问题达成了“保持建设性沟通”的共识。奥巴马总统当时表示，相信双方有能力管控分歧，同意在南海等问题上开展良性互动。

中国外交部长王毅日前在北京出席中日韩研讨会期间，有境外媒体问及美军将派遣军舰进入中国南海岛礁12海里一事。王毅表示：“关于此事，我们正在核实当中，如果属实，我们奉劝美方三思而后行，不要轻举妄动，不要无事生非。”（完）