华南城控制权易手予A股地产商中洲控股 涉资38亿港元

路透香港1月12日 - 中国大型综合物流及商贸中心营运商--华南城控股有限公司(1668.HK)宣布，其大股东兼公司联席主席郑松兴将以总代价约38亿港元，悉数向深圳房地产商--中洲控股(000042.SZ)出售其所持华南城23.2%股权。完成后，中洲控股将成为华南城单一最大股东。

华南城的声明称，郑松兴按每股2.05港元，出售约18.572亿股公司股份予中洲控股，占已发行股本约23.2%。每股作价较公司周三收盘价1.64港元溢价约25%。

中洲控股全资附属公司Best Wisdom将在股份买卖完成时，委任郑松兴为其总经理，负责Best Wisdom及华南城的业务发展策略、商业及投资计划和营运管理的整体计划制定、执行。此外，郑松兴将继续留任华南城联席主席兼执行董事职位最少三年。

声明又指，郑松兴亦正积极寻求在中洲控股的投资机会，通过包括但不限于参与中洲控股发行A股股份等方式，以期成为中洲控股的重要股东。

中洲控股前身为深圳市长城投资控股股份有限公司，1994年经股份制改造成为公众上市公司，以房地产开发业务为主，范围涉及酒店经营、资产管理、物业管理、商业管理、投资等领域。

华南城表示，引入中洲控股成为主要股东，双方将结合各自在住宅开发领域和综合商贸物流领域的不同优势，形成业务协同和互补，提升双方在行业中的市场竞争力。（完）

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